TUTUKLANDI
Antalya'da cesedi toprağa gömülü bulunan Dilara Kandak'ın üzerinde sperm örneklerinin çıkması üzerine gözaltına alınan eski eş Ahmet Yorulmaz'ın Korkuteli Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Savcılıkta sorgulanan Ahmet Yorulmaz, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Antalya Cezaevi'ne gönderildi.
Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), ()
Dilara'nın cesedinde sperm örneği bulunan eski eşine gözaltı (2)
TUTUKLANDI Antalya'da cesedi toprağa gömülü bulunan Dilara Kandak'ın üzerinde sperm örneklerinin çıkması üzerine gözaltına alınan eski eş Ahmet Yorulmaz'ın Korkuteli Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Savcılıkta sorgulanan Ahmet...
TUTUKLANDI
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