Dikili'de lastik botta 51 kaçak yakalandı

İZMİR, ()- İZMİR'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 51 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Dikili'de dün saat 03.00 sıralarında, Salihleraltı mevkisinde bir grup kaçağın, lastik botla denize açıldığını öğrenen Sahil Güvenlik ekipleri, harekete geçti. Görevli Sahil Güvenlik uçağı, kaçakların bulunduğu botun yerini tespit etti. Sahil Güvenlik botu ise lastik botu durdurdu. 21'i Irak, 19'u Suriye, 4'ü Nijerya, 4'ü Gana ve 3'ü Eritre uyruklu, toplam 51 kaçak yakalandı. 16'sı erkek, 14'ü kadın ve 21'ü çocuk olan kaçaklar, kıyıya getirildi. Kaçaklar, işlemleri tamamlanınca İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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