Dikili'de 7 çocuğa yurtta cinsel istismar davasında 'kapalı yargılama' kararı

Oben ULU/DİKİLİ (İzmir), () - İZMİR'in Dikili ilçesinde, özel yurtta kalan 9- 12 yaşlarındaki 7 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen temizlik görevlisi Ö.F.E.'nin tutuklu yargılanmasına, Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davada, mağdur ailelerin avukatlarının talebiyle yargılamanın kapalı yapılmasına karar verildi.

Dikili'ye bağlı İsmetpaşa Mahallesi'ndeki özel yurtta kalan ve yaşları 9 ile 12 arasında değişen 7 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunmakla suçlanan temizlik görevlisi Ö.F.E., 21 Aralık 2017'de, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette ve sevk edildiği adliyede suçunu itiraf eden Ö.F.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yurt ise İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kapatıldı. Ö.F.E. hakkında, '7 çocuğa cinsel istismar' suçundan dava açıldı. Davanın ikinci duruşması, bugün Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İzmir Barosu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına 13 avukat ve mağdur çocukların yakınları duruşmaya katıldı. Mahkeme heyeti, daha önce alınan ifadelerin okunduğu duruşmanın ilk oturumunun ardından mağdur ailelerin avukatlarının talebi üzerine, yargılamanın kapalı yapılmasına karar verdi. Bunun üzerine kapalı olarak devam edilen duruşma, 20 Şubat'a ertelendi.

BASIN AÇIKRLAMASI YAPTILAR

Duruşma sonrası Bergama Veli-Der, Dikili Emek ve Demokrasi Platformu, Dikili Kadın Platformu, Bergama ve Dikili Eğitim Sen Şubeleri, Tüm Bel-Sen Dikili Şubesi, Haziran Hareketi, Atatürkçü Düşünce Derneği, Bergama Çevre Platformu temsilcilerinin de aralarında bulunduğu grup tarafından basın açıklaması yapıldı. Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Bergama Şubesi temsilcisi Fikret Ali Parlas, basın açıklamasını okuyarak, "2017 yılı Aralık ayında Dikili'de özel bir yurtta çocuklarımız istismara uğradı. Ceza mahkemesinde görülen bu davanın bütün sorumluları hesap verene kadar takipçisi olacağız" dedi.

Basın açıklaması sırasında topluluk, 'Karanlığa teslim olmayacağız' ile 'Susma haykır istismara hayır' sloganları attı; 'Çocuk susar sen susma. İstismara sessiz kalma' pankartı açıldı.

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