Didim'de 'Hazine' arazilerini talan ettikleri ileri sürülen 15 kişiye gözaltı

AYDIN'ın Didim ilçesinde, Hazine arazisini talan ettikleri ileri sürülen kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Didim Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş ile Ticaret Odası eski Başkanı Ufuk Döver'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.Aydın'ın turistik ilçesi Didim'de, Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait Hazine arazilerinin usulsüz şekilde işgal edilmesi üzerine Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sabah saatlerinde düzenlediği operasyonlarda Didim Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş, Didim Ticaret Odası eski Başkanı Ufuk Döver ve harita teknikerleri ile hafriyatçılardan oluşan 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, 12 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.Öte yandan, ilçede devam eden soruşturma kapsamında daha önce Balat Mahallesi eski muhtarı Süleyman Semerci ile Veli Pir tutuklanmış, Denizköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Özdemir ve Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı Ali Osman Çolak da Kaymakamlık tarafından görevden alınmıştı.

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