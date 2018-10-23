Devrilen traktörün sürücüsü öldü

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü Ramazan Yılboğa, yaşamını yitirdi.Kaza, sabah saatlerinde Kesertaş köyü yakınlarında meydana geldi. Çiftçilik yapan Ramazan Yılboğa, plakası öğrenilemeyen traktör ile tarlasına giderken Kesertaş Köprüsü üzerinde direksiyon kontrolünü kaybetti. Traktör devrilirken, Yılboğa ise altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Yılboğa'nın hayatını kaybettiği belirlendi.Jandarmanın incelemesinin ardından ardından Yılboğa'nın cenazesi, otopsi için Gerger Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

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