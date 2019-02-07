Devrilen kamyonetten yara almadan kurtuldu

BİNGÖL'de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet devrildi. Kazada sürücü Zülküf Gaptekin yara almadan kurtuldu.
Kaza, öğle saatlerinde Bingöl- Genç karayolunda meydana geldi. Kent merkezi yönüne ilerleyen Zülküf Gaptekin yönetimindeki 12 AU 064 plakalı kamyonet, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Kazada araç hasar görürken, sürücü yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle ulaşıma tek yönlü kapanan Bingöl-Genç karayolu, kamyonetin çekiciye kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.
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