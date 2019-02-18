Devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontolünden çıktığı öne sürülen beton mikseri, devrildikten sonra sürüklenip, refüje çarptı. Kazada sürücü Mehmet Kılıç (53), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Bodrum- Milas yolu Güvercinlik Mahalle çıkışında meydana geldi. Bodrum ilçe merkezi yönüne giden Mehmet Kılıç, yönetimindeki plakası öğrenilemeyen beton mikserinin direksiyon kontrolünü, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle yitirdi. Devrilen beton mikseri, bir süre sürüklendikten sonra refüje çarptı. Sürücü Kılıç, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Beton mikseri ise vinçle yoldan kaldırıldı. Mehmet Kılıç'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesi sonrası morga götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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