Dernek başkanının öldürülmesi davasında 1 sanığa tahliye

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 3 yıl önce Manavgat Yelken Sualtı ve Su Üstü Sporları Derneği (MYSSSD) Başkanı Okan Sezen'in (60) öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu yargılanan 2 sanıktan Kenan Yüce, tahliye edildi.

Manavgat'ın Titreyengöl turizm bölgesi sahilinde, 30 Haziran 2016'da iddiaya göre, kaçak su sporları istasyonu nedeniyle MYSSSD Başkanı Okan Sezen ve çocukları ile Hasan Yıldırım, kardeşi Mehmet Ali Yıldırım ve Hasan Yıldırım'ın şoförü Doğan Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, kimin ateşlediği belli olmayan tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Okan Sezen, ağır yaralandı. Sezen, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Hasan Yıldırım ve Mehmet Ali Yıldırım firar ederken, 2017 yılının Ocak ayında Kenan Yüce, kavgada ateş edenin kendisi olduğunu söyleyerek, teslim oldu. Şüpheli jandarmadaki sorgusunda, olayda kullanılan tabancayı ormanda düşürdüğünü söyledi. Ancak şüphelinin belirttiği bölgede yapılan aramalarda silah bulunamadı. Şüpheli Kenan Yüce tutuklanırken, Hasan ve Mehmet Ali Yıldırım kardeşler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Cinayetle ilgili aranan Hasan Yıldırım, geçen yıl 21 Kasım'da Antalya'dan Manavgat'a gelirken yolda polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.

Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanıklar Kenan Yüce ve Hasan Yıldırım ile tarafların avukatları ve sanık yakınları duruşma salonunda yer aldı. Öldürülen Okan Sezen'in ailesi ve tutuksuz yargılanan diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

'GEL LAN MEHMET ALİ, SENİ BİTİRECEĞİM'

Duruşmada söz alan sanık Hasan Yıldırım'ın avukatı Abdi Affan Avgın, olaya öldürülen MYSSSD Başkanı Okan Sezen'in neden olduğunu iddia ederek, "Maktul olayın olduğu bölgede kendisinden başka hiç kimseye iş yaptırmamaya niyetli. Orada eli silahlı bir grup hazırlıyor. Hatta oğlu dahi verdiği ifadede 'Orada eli silahlı bir grup vardı, onları daha önce hiç görmedim' diyor. Olayın olduğu yerden geçen yolu kapattırıyor. Mehmet Ali Yıldırım'ı görünce, 'Gel lan Mehmet Ali, seni bitireceğim' diyor. Ardından silahını çıkarıp Mehmet Ali Yıldırım'a hedef gözetip ateş ediyor" dedi. Avukat Avgın, müvekkili Hasan Yıldırım'ın olay yerine en az 50 metre uzakta olduğunu ve kavgaya dahil olmadığını söyledi.

'MAKTULÜN ÖLÜM SEBEBİ BİZCE ŞÜPHELİ'

Okan Sezen'in, suçunu itiraf eden Kenan Yüce'nin silahından çıkan kurşunlarla yaralandığını ve hastaneye götürüldüğünü anlatan avukat Avgın, "Maktulün ölüm sebebi bizce şüpheli. Otopsi CD'si incelenmeli. Okan Sezen, Manavgat Devlet Hastanesi'ne geldiğinde bilinci açık, konuşulanları anlıyor. Ertesi gün Antalya'ya götürülüyor. Vücudunda başka yaralanmalar da var. Müdahalede geç kalınıyor. Maktulün vücudunda bulunan bir kurşun Manavgat Devlet Hastanesi ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleler sırasında görülmüyor. Bu kurşun otopside ortaya çıkıyor. Okan Sezen'e zamanında müdahale edilmiş olsaydı belki yaşıyor olacaktı, sanıklar 'kasten öldürme'den değil, 'yaralama'dan yargılanıyor olacaktı. Biz maktulün kesin ölüm sebebinin tespit edilmesini istiyoruz, bunun için İstanbul Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi'nden rapor alınmasını istiyoruz. Tanı erken konulsa, müdahalede gecikilmese maktul kurtulabilir miydi, bunun ortaya çıkarılmasını istiyoruz" diye konuştu.

'AİLE BAKANLIK ALEYHİNE DAVA AÇMIŞ'

Avukat Abdi Affan Avgın, maktulün ailesinin ölüm nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nı sorumlu tuttuğunu da ifade ederek, "Aile ölüm olayı nedeniyle Sağlık Bakanlığı aleyhine Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'nde tazminat davası açmış" dedi.

SANIKLARDAN BİRİ TAHLİYE EDİLDİ

Duruşmada savcı, Kenan Yüce'nin 'Ben öldürdüm' diyerek olayı itiraf etmesine rağmen söylediklerinin inandırıcı olmadığını belirterek, sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan değil, 'suçu üstlenme'den dava açıldığını kaydetti. Savcı, sanık Yüce'nin tahliye edilmesini talep etti.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Hasan Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına, Kenan Yüce'nin tahliyesine ve eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



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