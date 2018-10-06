Dernek başkanı cinayetinin zanlısı tutuklandı

KAYSERİ'de başsağlığı için gittiği taziye çadırında Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros'u öldürdüğü iddia edilen Cezmi Yıldırım (47), Talas ilçesinde polis tarafından yakalandı. Şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Olay, Merkez Kocasinan ilçesi Elagöz Mahallesi Pınar Sokak'ta geçen Salı akşamı meydana geldi. Rıfat Yıldırım (62) ile Şakir Barbaros (68) arasında yonca balyası yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında rahatsızlanan Yıldırım, yere yığıldı. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Rıfat Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili Şakir Barbaros, gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şakir Barbaros'un kardeşi Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros, Kocasinan ilçesi Yeşilmahalle'de bulunan taziye evine giderek, Yıldırım Ailesi'ne başsağlığı diledi. Bu sırada Cezmi Yıldırım, amcası Rıfat Yıldırım'ın ölümünden sorumlu tuttuğu Şakir Barbaros'un kardeşi Bekir Barbaros'u tabancayla vurarak öldürdü.

Olay sonrası kaçan Cezmi Yıldırım'ın yakalaması için Cinayet Büro Amirliği ekipleri kentin birçok noktasında çalışma başlattı. Yıldırım, Talas ilçesinde cinayette kullandığı tabanca ile yakalanıp gözaltına alındı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Cezmi Yıldırım, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



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