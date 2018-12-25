Denizli'nin 5 ilçesindeki hırsızlık olaylarına 10 tutuklama

DENİZLİ'nin Kale, Tavas, Çivril, Pamukkale, Sarayköy ve Honaz ilçelerinde, bu ay içinde 23 hırsızlık olayına karıştıkları belirlenip, jandarma tarafından yakalanarak adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde ele geçirilen çalıntı eşya ve malzemeler ise tutanakla sahiplerine teslim edildi.Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aralık ayı içinde Kale, Tavas, Çivril, Pamukkale, Sarayköy ve Honaz ilçelerinde meydana gelen 23 hırsızlık olayı nedeniyle çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenip, mağdurlarla ve görgü tanıkları ile tek tek görüşüldü.Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilere yönelik dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çalıntı olduğu belirlenen römork, 1 su tankeri, 2 bin 400 litre akaryakıt, 3 av tüfeği, 1 matkap, 1 jenaratör, 1 güneş paneli, 1 spiral makinesi, 4 kamera, 1 oto teybi, 2 kurusıkı tabanca, 1 dikiş makinesi, 2 el telsizi ve 150 metre bakır kablo ele geçirildi. Çalıntı eşyalar sahiplerine tutanakla teslim edilirken, gözaltına alınan 10 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.