Denizli'de yılın ilk denetiminde 420 sürücüye ceza

DENİZLİ'de, yeni yılın ilk gününde yapılan denetimlerde 420 sürücüye toplam 42 bin lira para cezası kesildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, yeni yılın ilk gününde güvenli seyahat için denetim yaptı. Kentin çeşitli bölgelerinde kurulan kontrol noktalarında trafik polisleri, şüphelendikleri araçları durdurdu. Alkol ve kimlik kontrolü yapıldı. Ayrıca araç sahiplerinin sürücü belgeleri ve araç ruhsatlarına da bakıldı. Yılın ilk gününde 420 sürücüye, alkollü araç kullanmaktan ve çeşitli kural ihlalinden 42 bin lira ceza kesildiği belirtildi.



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