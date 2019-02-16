Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 1'i polis, 12 gözaltı (2)

HEPSİ TUTUKLANDI
Denizli'de uyuşturucu madde satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1'i polis memuru 12 şüpheli, sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.
DENİZLİ, ()
FOTOĞRAFLI
HEPSİ TUTUKLANDI Denizli'de uyuşturucu madde satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1'i polis memuru 12 şüpheli, sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı. DENİZLİ, () FOTOĞRAFLI
HEPSİ TUTUKLANDI
Denizli'de uyuşturucu madde satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1'i polis memuru 12 şüpheli, sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.
DENİZLİ, ()
FOTOĞRAFLI