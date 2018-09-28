GAYBUBET EVİNDE YAKALANMIŞ
Denizli'de, FETÖ/PYD soruşturması kapsamında gözaltına alınan Halil G.'nin, Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde 'gaybubet evi' olarak adlandırılan örgüt evinde, tavan arasında saklanırken yakalandığı belirtildi. Halil G. işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü İzmir'e gönderildi.
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Denizli'de FETÖ'nün üst düzey yöneticisi yakalandı (2)
GAYBUBET EVİNDE YAKALANMIŞ Denizli'de, FETÖ/PYD soruşturması kapsamında gözaltına alınan Halil G.'nin, Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde 'gaybubet evi' olarak adlandırılan örgüt evinde, tavan arasında saklanırken yakalandığı...
GAYBUBET EVİNDE YAKALANMIŞ
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