Denizli'de bahçe duvarı araçların üzerine yıkıldı

DENİZLİ'de sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniye yıkılan duvar, park halindeki 3 otomobilde hasara neden oldu.

Denizli'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sağanak, saat 03.30 sıralarında, yerini kuvvetli rüzgara bıraktı. Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi 1598/1 Sokak'ta arsayı çevreleyen 15 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğinde olan duvar, rüzgarın şiddetine dayanamadı. Biriketlerden örülü duvarın 10 metrelik bölümü, büyük bir gürültüyle park halindeki 3 otomobilin üzerine yıkıldı. Duvarın altında kalan 3 otomobilde, hasar meydana geldi. Otomobil sahiplerinden Hasan İsbak, "Otomobilimi krediyle almıştım. Borcunu daha yeni ödemeye başlamıştım. Cana geleceğine mala gelsin" dedi.

Polis ve belediye ekipleri zarar tespit çalışmasına başladı.



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