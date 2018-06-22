Denizli'de 2 parti arasında çıkan gerginliğe, demir bariyerli önlem

DENİZLİ'de Delikliçınar Meydanı'nda stant kurup, seçim propagandası yapan AK Parti ve İYİ Parti üyeleri arasında gerginlik yaşanması üzerine polis, araya demir bariyer çekerek, çıkabilecek olayların önüne geçti.AK Parti ve İYİ Parti üyeleri, seçim propagandası yapmak amacıyla Delikliçınar Meydanı'na dün stant kurdu. Partililer bugün, ellerinde parti bayrağı sallayıp, İYİ Partililer cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, AK Partililer ise cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan için karşılıklı slogan attı. Sloganlar arttıkça partililer arasındaki gerilim de arttı. Meydanda, iki partinin üyeleri arasında sık sık tartışmalar yaşandı. Gerginliğin artması üzerine zaman zaman araya girip, tarafları ayıran polis, önlemi ortaya demir bariyer koymakta buldu. Çevik Kuvvet iki parti arasında demir bariyerden koridor oluşturarak, partililerin birbirlerine yaklaşmalarını önledi. Meydanda polisin önlem almasının ardından bir olay yaşanmadı.

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