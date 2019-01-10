Denize atlayıp, intihara kalkışan genç kızı balıkçılar kurtardı

TRABZON’un Akçaabat ilçesinde denize atlayarak intihar girişiminde bulunan Afganistan uyruklu lise öğrencisi 15 yaşındaki F.K., bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarıldı.Olay, bugün saat 13.00 sıralarında ilçe sahilinde meydana geldi. Akçaabat İmam Hatip Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi Afganistan uyruklu F.K., deniz kıyısına geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen, ağladığı ifade edilen F.K. isimli genç kız, denize atladı. Bu sırada sahilde bulunan balıkçılar, denize atlayıp genç kızı sudan çıkardı. F.K. çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan genç kızın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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