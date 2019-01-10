Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan, Ege ve Doğu Akdeniz'de "Fiili Silah Atış Eğitimleri" 

  ANKARA () - DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı Fırkateyn, Korvet, Hücumbot ve Karakol gemileri tarafından, Ege ve Doğu Akdeniz’de 08-10 Ocak 2019 tarihleri arasında "Fiili Silah Atış Eğitimleri" icra edildi.  (FOTOĞRAF) 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan, Ege ve Doğu Akdeniz'de "Fiili Silah Atış Eğitimleri" 

 

ANKARA () - DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı Fırkateyn, Korvet, Hücumbot ve Karakol gemileri tarafından, Ege ve Doğu Akdeniz’de 08-10 Ocak 2019 tarihleri arasında "Fiili Silah Atış Eğitimleri" icra edildi. 

(FOTOĞRAF) 

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