Demre'de hortum; seralarda hasar var

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), () - ANTALYA'nın Demre ilçesinde, dün akşam saatlerinde meydana gelen hortum, seralarda hasara yol açtı. Beymelek sahilindeki hortumda, üreticilere ait 17 dönüm seranın plastik örtüleri yırtıldı.

Demre'de, dün saat 18.00 sıralarında, Kekova Koyu, Çayağzı Limanı ve Beymelek Mahallesi bölgesinde denizde hortum meydana geldi. Çayağzı Limanı ve Kekova Koyu'nda oluşan hortumlar, bir süre denizde ilerledikten sonra kaybolurken, Beymelek sahilindeki hortum ise karada ilerledi. Bu hortumda üreticiler Ali Çetin, Adem Bölük, Kenan Bölük ve Recep Özgün'e ait yaklaşık 17 dönüm seranın plastik örtüleri yırtıldı. Hortumun ardından yöre sakini üreticiler, ürünlerin zarar görmemesi için yırtılan örtüleri yeniledi.

Hortumu gördüğünü belirten Bilal Güngör, "Gökyüzünde bir anda hortum belirdi. Kısa süre sonra ses geldi. Dükkanımızın arkasındaki seraların örtüsünü yırtarak, bir anda kayboldu. Hortum çok hafif geçti. Hortumun oluştuğu an hava çok sakindi. Rüzgar bile yoktu" dedi.

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