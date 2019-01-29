Demiryolu köprüsünden atlayarak intihar etti

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), () - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, şizofreni hastası Mehmet Salih U. (42), demiryolu köprüsünden atlayarak yaşamına son verdi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde annesi ile yaşayan ve bir süredir şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilen Mehmet Salih U., dün saat 09.30 sıralarında, Hürriyet Caddesi'ndeki demiryolu köprüsüne geldi. Bekar olan Mehmet Salih U., çevredekilerin şaşkın bakışları altında bir anda kendini, 7 metre yükseklikten boşluğa bıraktı. Asfalta çakılan Mehmet Salih U, ağır yaralandı. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Salih U., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, Mehmet Salih U.'nun intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

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