Demirci'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklandı

Kamil AKYOL/DEMİRCİ (Manisa), ()- MANİSA'nın Demirci ilçesinde uyuşturucu sattığı iddiası ile gözaltına alınan S.Ö. (35), tutuklandı.

İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Demirci'nin Çamköy Mahallesi'nde yaşayan S.Ö.'nün (35) uyuşturucu madde sattığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik takibe alınan S.Ö.'nün, telefon görüşmelerinde 6 kişiye uyuşturucu sattığı tespit edildi. Polis, pazartesi günü düzenlediği operasyonla S.Ö. ile uyuşturucu satın alan 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli S.Ö.'nün evinde yapılan aramada herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilemedi. Emniyetteki işlemlerin ardından uyuşturucu satın aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişi, serbest bırakıldı. Bugün adliyeye sevk edilen S.Ö. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



FOTOĞRAFLI