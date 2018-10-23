Dargeçit'te çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (2)

ŞEHİT CENAZESİ, MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Dargeçit ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı. Kızıltepe Şehit İlker Düzova Kışlası'nda düzenlenen törende, Dargeçit ilçesinin Cehennem Deresi mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Çoban'ın (25) Türk bayrağına sarılı tabutu, alana getirilerek katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu ve Mardin Müftüsü İsmail Çiçek tarafından dua edildi. Daha sonra şehit Çoban'ın cenazesi, Mardin Havalimanı'ndan memleketi Çorum'a gönderildi.

Törene, Vali Mustafa Yaman, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.