Danıştay'ın ÇED'ini iptal ettiği taş ocağına yeni izin

Umut KARAKOYUN/İZMİR, () - İZMİR'in tatil merkezi Çeşme'nin Germiyan Mahallesi'nde faaliyette olan taş ocağına verilen 'Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir' kararı, İzmir 5'inci İdare Mahkemesi'nce iptal edildi. Karar, Danıştay tarafından da onandı. 3'üncü kez ÇED'i iptal edilen taş ocağı için 4'üncü defa 'ÇED gerekli değildir' kararı verildi.

Çeşme'nin Germiyan Mahallesi'nde bulunan taş ocağı için verilen 'ÇED olumlu' kararı, İzmir 5'inci İdare Mahkemesi'nce iptal edildi. İdare Mahkemesi'nin kararı, Danıştay 14'üncü Dairesi tarafından da onandı. 3 kez 'ÇED olumlu' kararı idare mahkemelerince iptal edilen tesis için 4'üncü defa 'ÇED gerekli değildir' kararı verildi. Türkiye'nin ilk 'Slow Food Köyü' ilan edilen, geçimin zeytinden sağlandığı, hurma zeytinin yetiştiği tek yer olan Germiyan'da faaliyet gösteren tesis için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yapılan ÇED başvurusuna yeniden onay çıkması, çevreciler ile mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı. Ruhsat sahasının ve proje alanının büyük kısmı Hazine'ye ait bölge için hazırlanan proje dosyasında, ÇED alanının 0,98 hektar küçültülerek, 23,99 hektar olarak düzenlendiği belirtildi. Avukat Şehrazat Mercan, ocak sahasının küçültülmesinin olumsuzlukları gidermeye yetmediğini, verilen karar karşısında şaşkın olduklarını söyledi. Mercan, "Şaka gibiler. Resmen burada suç işleniyor" dedi.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

Yapılan küçük değişikliğin, işletmenin çevreye verdiği zararları ortadan kaldırmadığını kaydeden Şehrazat Mercan, taş ocağının yakınında zeytinlikler ile içme suyunun karşılandığı Kutlu Aktaş Barajı’nın olduğunu belirterek, "Mahkeme kararının arkasından dolanıp, önüne geçiyorlar. Böylece hukuku uygulamıyorlar. Sözde bir değişiklik yapıldı ama her şey eskisinin aynı. Ocak, yine meranın sınırında, yine zeytinliklere zararı var. Aynı sorunlar devam ediyor. Artık söyleyecek söz bulamıyorum" diye konuştu.

Çıkarılan 'ÇED gerekli değildir' kararları ile mahkeme kararlarının uygulanmadığını dile getiren Mercan, "Yetkililer hakkında mahkeme kararlarını uygulamadıkları için suç duyurusunda bulunacağız. Yargı, 'Zeytinlik alanlara 3 kilometre mesafede, toz, duman çıkaran, kimyevi atık bırakan işletmelere izin verilemez' diyor. Ancak emredici, bağlayıcı kararlara uyulmuyor" dedi.

'Az toz çıkardı, çok toz çıkardı' tartışmasına girmeyeceklerini belirten Şehrazat Mercan, "Bıktık artık. Mevcut ocak, hiçbir şey olmamış gibi çalışmalarını sürdürecek. Bütün veriler aynı durduğu halde sadece küçük bir mera alanını proje sahası dışına çıkarmışlar. Bunu yapmaları, tesisin zararlarını önlemeye yetmiyor" diye konuştu.

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