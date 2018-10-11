D-100'de zincirleme kaza: 2 otobüs 1 kamyonet 2 otomobil birbirine girdi

Ersan SAN/İSTANBUL, () ESENYURT'ta refüje çarpan kamyonetten sızan yağ nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 5 araç birbirine girdi.

Kaza saat 11.30 sıralarında D-100 Karayolu Haramidere mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkan kamyonet orta refüje çarptı. Kaza sonrası kamyonetin mazot tankı delindi. Sızan mazot nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 2 otobüs 1 kamyonet ve 2 otomobil birbirine çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

(FOTOĞRAF)