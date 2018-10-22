SALDIRGAN GÖZALTINDA
Konya'da, belediye binası önünde, Çumra Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Oğuz'a tüfekle saldırı düzenleyen Bahattin Y., gözaltına alındı. Silahlı saldırıda bacaklarından yaralanan Başkan Oğuz ise kaldırıldığı Çumra Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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Çumra Belediye Başkanı Oğuz'a silahlı saldırı (2)
SALDIRGAN GÖZALTINDA Konya'da, belediye binası önünde, Çumra Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Oğuz'a tüfekle saldırı düzenleyen Bahattin Y., gözaltına alındı. Silahlı saldırıda bacaklarından yaralanan Başkan Oğuz ise kaldırıldığı...
SALDIRGAN GÖZALTINDA
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