Cudi Dağı'nda teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Cudi Dağı'nda, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.Silopi ilçesindeki Kösreli köyü bölgesinde bulunan Cudi Dağı'nda güvenlik güçlerince bugün düzenlenen operasyonlarda PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak bulundu. Sığınakta arama yapan güvenlik güçleri, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 13 tüp, 60 boş Bixi kovanı, el yapımı patlayıcıda kullanılan 25 pil, 25 metre kablo, 4 adet hücum yeleği, 3 çift ayakkabı, uyku tulumu, sırt çantası, 2 şemsiye, kol saati ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirdi. Teröristlerin kullandığı sığınaklar kullanılamaz hele getirilirken, ele geçirilen malzemeler ise imha edildi.

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