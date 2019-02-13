Cudi Dağı'nda, teröristlerin EYP hazırladığı 3 sığınak bulundu

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, () - ŞIRNAK'ta, jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, Cudi Dağı'nda teröristlerce el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanıldığı belirlenen 3 sığınak bulundu. Sığınaklar, kullanılamaz hale getirilirken, içindeki malzemeler de imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Cudi Dağı kırsalındaki Boyunkaya köyünde, terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Halit Özçelik Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda, PKK'lı teröristlerce geçmiş dönemlerde EYP yapımında kullanıldığı belirlenen 3 sığınak bulundu. Sığınakların içinde yapılan aramalarda; keskin nişancı silahı şarjörü, 15 mermi, silah el kundağı, 15 şemsiye, 6 sırt çantası, boş 2 piknik tüpü, 3 pil bloku, tüplü fırın, EYP düzeneği yapımında kullanılan ölçü aleti ve 5 metre kablo ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler, imha edilirken, sığınaklar ise kullanılamaz hale getirildi.



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