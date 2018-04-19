Çorum merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu; 8 gözaltı

ÇORUM merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullandığı ileri sürülen 5'i muvazzaf, 3'ü de ihraç edilen askeri öğrenci olmak üzere, 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Çorum merkezli Şanlıurfa, Hakkari, Kayseri, İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 1 teğmen ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 4 astsubay ile ihraç edilen 3 askeri öğrenci yakalandı.

Şüphelileri, sorgulanmak üzere Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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