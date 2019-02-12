Çorum'da yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 ölü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()- ÇORUM'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Demir yığınına dönen otomobildeki Yaşar Yılmaz (24) ile akrabası Zübeyde Yılmaz (43) yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Sungurlu- Çorum Karayolu'nun Kırankışla Köyü Mevkii'nde meydana geldi. Çorum'dan Sungurlu yönüne giden Yaşar Yılmaz'ın kullandığı 05 LP 064 plakalı otomobil, yoldan çıkarak, yol kenarında bulunan ağaçlara çarptı. Kazada, sürücü Yaşar Yılmaz ile yanındaki akrabası Zübeyde Yılmaz, otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, 2 yaralıyı sıkıştıkları otomobilden çıkararak, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yaralılar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



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