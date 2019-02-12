Çorum'da tarım işçisi çift, bıçakla öldürülmüş bulundu

ÇORUM'un Alaca ilçesinde, tarım işçisi Yusuf Sezgin (28) ve eşi Suriye asıllı Fatma Sezgin (28), evlerinde bıçakla öldürülmüş olarak bulundu.Olay, pazar gecesi Özhan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 ay önce tarım işçisi olarak çalışmak için Hatay'dan Alaca'ya gelen Yusuf Sezgin ile eşi Suriye asıllı Fatma Sezgin’in oturdukları evden gürültüler duyan komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, evin salonunda kanlar içinde yerde yatan çift ile karşılaştı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanan çiftin, olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Cinayete kurban giden çiftin cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Ev ve çevresinde parmak izi çalışması yapan, güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri, cinayeti işleyen şüpheli ya da şüphelileri bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.