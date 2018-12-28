Çöp kamyonunun çarptığı öne sürülen yaşlı kadın öldü (2)

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı iddia edilen Yaşar Özdemir (82), ağır yaralı olarak kaldırılıp, tedaviye alındığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.