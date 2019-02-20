Çocuklarının intihara sürüklendiğini savunan ailenin hukuk mücadelesi

BURSA’da, geçen yıl intihar eden Saffet Uçar’ın (29) ailesi, çocuklarının birileri tarafından tehdit ve baskıyla ölüme sürüklendiğini öne sürerek, savcılığın 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararına itiraz etti. Anne Selma Uçar, "Oğlumu toprağa verdikten sonra cep telefonuna gelen tehdit içerikli mesajları gördük. Oğlumu intihara sürükleyenlerin cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Olay, 3 Nisan 2018 günü merkez Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi, Gülhan Sokak’ta meydana geldi. Mermer işçisi evli ve 3 çocuk babası Saffet Uçar, iddiaya göre, gittiği baba evinde bileklerini kestikten sonra banyoda çarşafla kendisini asarak yaşamına son verdi. Oğluna cep telefonuyla ulaşamayınca çalıştığı iş yerden izin alarak eve gelen Selma Uçar (46), Saffet Uçar'ı asılı buldu. Çarşafı keserek oğlunu indiren Selma Uçar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Saffet Uçar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polisin evde yaptığı incelemede, 'Canım ailem, size layık olamadım. Hakkınızı helal edin. Evlatlarıma iyi bakacağınıza eminim. İnsanlara zarar vermekten bıktım' yazılı bir de not bulundu. Kriminal incelemede, nottaki el yazısının Saffet Uçar’a ait olduğu belirlendi. Savcılık, 29 Ocak günü olayın intihar olduğuna, bu nedenle kovuşturma açılmasına gerek olmadığına karar verdi.

Oğlunun hiçbir sorunu olmadığını belirten Selma Uçar, "Benim bildiğim, oğlumun hiçbir sorunu yoktu. Oğlumun borcu olsa kesinlikle bana söylerdi. Çünkü, bende para olduğunu bilirdi, ihtiyacı varsa isterdi. Oğlumun ölümünden sonra telefon kayıtlarında bir İddaa bayisi tarafından tehdit edici mesajlar yazıldığını gördük. İntihar eden kişi iki bileğini de nasıl keser ve aynı zamanda kendini asar. Oğlumun ölüm sebebinin detaylı araştırılmasını ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini istiyorum" dedi.

'SORUMLULAR CEZALANDIRILSIN'

Oğlunun birileri tarafından ölüme sürüklendiğini ifade eden baba Hüseyin Uçar (47) ise "Oğlumun telefonundaki mesajları, olayla ilgili soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına verdik. Soruşturmada bazı kişiler hakkında cumhuriyet savcısı kovuşturmaya gerek olmadığı yönünde karar vermesine rağmen biz yine Sulh Ceza Hakimliği’ne İ.U., İ.K. ve Ş.Y. adlı kişiler hakkında yeniden şikayette bulunduk. Oğlumun ölümün aydınlanmasını istiyorum. Oğlum toprağın altına girdi, biz ailece ölüm olayını düşündükçe her gün kahroluyoruz. Yüce adalete inanıyoruz" diye konuştu.

Ağabeyinin ölümünde hala soru işaretlerin bulunduğunu söyleyen Hatice Uçar (24) ise "Ağabeyimin intihara sürüklenmesi bir cinayettir. Sorumluların cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu. Bursa Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.



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