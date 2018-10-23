Çocuklarını katleden anne: İntiharı düşünüyordum, 'Rezil olmasınlar' diye öldürdüm

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, () - ADANA'da çocukları Mehmet Emin (10), Semanur (8) ve Mahmut'un (4) boğazını keserek, öldüren Selma Cice (27), tedavi gördüğü hastanede hayati tehlikeyi atlattı. Sorguya alınan Cice, "Hayatımda hiç mutlu bir gün yaşamadım. Tüm yaşantım zorluk ve rezillik içinde geçti. İntihar etmeyi uzun zamandır düşünüyordum; fakat geri kalan çocuklarım rezil olmasın, diye onları da öldürdüm" dedi.

Olay, 21 Ekim Pazar günü, Yüreğir ilçesine bağlı Geçitli Mahallesi'nde meydana geldi. Çok fazla harcama yaptığı için eşi çiftçi Cabbar Cice ile sürekli tartıştığı öne sürülen Selma Cice, evinde, çocukları Mehmet Emin, Semanur ve Mahmut'un boğazlarını bıçakla kestikten sonra kendi bileklerini de keserek, intihar girişiminde bulundu. Gürültü üzerine eve koşan komşular, tüm kapıların kilitli olduğunu fark etti ve Cabbar Cice'ye haber verdi. Düğüne katılmak üzere Gaziantep'e giden Cabbar Cice, yoldan dönüp, evine geldi. Cice, evine girdiğinde 3 çocuğunu boğazları kesilmiş, eşini ise bilekleri kesilmiş olarak kanlar içinde yatarken buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Selma Cice'yi ağır yaralı olarak ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Anneleri tarafından katledilen Mehmet Emin, Semanur ve Mahmut Cice'nin cenazeleri ise yapılan otopsinin ardından Geçitli Mahallesi'ndeki aile mezarlığında yan yana defnedildi.

ÇOCUKLARI 'REZİL OLMASIN' DİYE ÖLDÜRMÜŞ

Yoğun bakımda tedavi gören Selma Cice, hayati tehlikeyi atlattı. Cice'nin, burada polise verdiği ilk ifadesinde, "Hayatımda hiç mutlu bir gün yaşamadım. Tüm yaşantım, zorluk ve rezillik içinde geçti. İntihar etmeyi uzun zamandır düşünüyordum; fakat geri kalan çocuklarım rezil olmasın, diye onları da öldürdüm" dediği öğrenildi.



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