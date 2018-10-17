Çocuklarına cinsel istismarda bulunan babaya 166 yıl, anneye 27 yıl hapis

KASTAMONU'da 10 ve 12 yaşındaki iki oğluna kötü muamelede ve cinsel istismarda bulunmaktan Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Hasan K.'ye toplam 166 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Aynı davada yargılanan Melek K. de oğullarından birine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan anne Melek K., karar sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tosya ilçe merkezinde oturan Hasan ve Melek K. çiftinin, öz çocukları Umut K. (12) ve Uğur K.'ye (10) cinsel istismarda bulunarak, eziyet ettikleri iddia edildi. Olay, çocukların, geçen yıl Şubat ayında öğretmenlerine başlarına gelenlerine anlatmaları sonucu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan çiftten Hasan K. tutuklanırken, eşi Melek K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İki çocuk ise devlet korumasına alındı.

Tutuklu sanık Hasan K. ile tutuksuz Melek K. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kötü muamele' suçlarından dava açıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Hasan K. ile tutuksuz yargılanan anne Melek K. ve avukatlar katıldı.

Hasan K. duruşmada, "Ben, böyle hata yapacak birisi değilim. Beni hataya düşürdüler" derken Melek K. de suçlamaları reddedip, eşinden boşanmak istediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, Hasan K.'yi oğlu Umut'a yönelik eyleminden ötürü 78 yıl 9 ay, Uğur'a yönelik eyleminden dolayı da 70 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca Hasan K., çocuklara ve eşine kötü muamelede bulunup eziyet ettiği gerekçesiyle de 17 yıl hapse mahkum edildi.

Heyet, anne Melek K.'yi de Umut'a cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 27 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz yargılanan Melek K. kararla birlikte tutuklanarak, Kastamonu Cezaevine konuldu.

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