Çocuğa taciz şüphelisini linçten polis kurtardı

DİYARBAKIR'da 11 yaşındaki erkek çocuğunu taciz amacıyla apartmana götürmeye çalıştığı iddia edilen şüpheli, çevredekiler tarafından linç edilmek istendi. Polis, öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştirdi, şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. İddiaya göre, Ekinciler Caddesi'nde yolda yürüyen çocuk, kendisini takip eden kişi tarafından apartmana götürülmek istendi. Olayı fark eden çevredekiler müdahale ederek, şüpheliyi yakaladı. Çocuğunun yakınlarının da gelmesiyle öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etmek istedi. İhbar üzerine caddeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, şüpheliyi kalabalığın arasından güçlükle çıkarıp, gözaltına alarak zırhlı araca bindirdi. Polis ardından anons yaparak öfkeli kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

Yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifade için emniyete götürüldü.



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