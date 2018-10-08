Çocuğa cinsel istismar suçlamasına 1 tutuklama

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde 13 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sandıklı'da oturan H.U. adlı kız çocuğundan geçen 5 Ekim Cuma günü haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, H.U. aynı gece geç saatlerde eve geldi. Daha sonra ailesiyle polis merkezine giden H.U., yaşları 18 ve 20 arasında değişen N.G., R.O., S.B. ve F.Ö.'nün kendisini istismar ettiğini öne sürdü.

Kızın ifadesi doğrultusunda polis 4 şüpheliyi 6 Ekim Cumartesi günü gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.O., S.B. ve F.Ö. savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı. Evli olduğu belirtilen N.G. ise çıkarıldığı mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanarak Sandıklı Cezaevi'ne gönderildi.



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