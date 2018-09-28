Cip ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), () - İZMİR'in Kınık ilçesinde, cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Değirmencieli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Özel maden ocağında çalışan Bekir Mektepli (30), şirkete ait 35 HD 4582 plakalı cip ile Kınık merkeze doğru yola çıktı. Mektepli yönetimindeki cip, karşıdan gelen Hami İkiz'in kullandığı 45 DY 207 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Hami İkiz ve yanındaki Samet Arıcan ile cip sürücüsü Bekir Mektepli yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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