Cinsel saldırıdan yargılanan Göç İdaresi eski Müdürü: Bana tuzak kuruldu

KONYA'da İl Göç İdaresi Müdürlüğü yaptığı dönemde, Mısırlı Marwa Attia Abdelrazek Moustafa (41) adlı kadına ‘basit cinsel saldırı’da bulunduğu iddiasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istenen Ahmet B.’nin (56) yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz yargılanan Ahmet B., mahkemedeki savunmasında, "Ben ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek onların ihtiyaçlarını tespit edip, elimden geldiğince yardımcı oluyordum. Ancak Mısırlı kadına cinsel tacizde bulunmadım. Bu, benim Göç İdaresi Müdürlüğü'nü yapmamı istemeyen bir dernek tarafından kurulan tuzaktır" dedi.Olay, geçen yıl 3 Şubat günü, Mısırlı Marwa Attia Abdelrazek Moustafa'nın oğlu Karim Mohamed Abdelhakam Mohamed'in, polise ihbarıyla ortaya çıktı. Eve gelen polis, kapıyı açan Marwa Attia Abdelrazek Moustafa'nın odayı işaret etmesi üzerine, içeride bulunan İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet B.'yi gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Ahmet B., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Valilik tarafından hakkında idari soruşturma başlatıldı. Evli olan Ahmet B.. olayın ardından dilekçesini verip emekli oldu.Ahmet B. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'basit cinsel saldırı' suçundan iddianame hazırlandı. İddianamedeki ifadesinde 20 Eylül'de Türkiye'ye geldiğini belirten Marwa Attia Abdelrazek Moustafa, 20 Kasım'da Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gidip iltica talebinde bulunduğunu belirtti. Sadece ikamet izni alabileceğini öğrenen Moustafa, bir ay sonra evrakını hazırlayıp tekrar gittiğinde Yemen uyruklu bir kadınla karşılaştığını, kadının kendisine kurum Müdürü Ahmet B.'nin iyi bir insan olduğunu söylediğini, bunun üzerine çocuklarıyla birlikte Ahmet B.'nin yanına gidip görüştüğünü anlattı.YARDIM İÇİN EVE GELDİGörüşmede Ahmet B.'yi kendisine yardımcı olacağını söylemesi üzerine oradan ayrıldığını ifade eden Moustafa, akşam saatlerinde Ahmet B,'nin telefonla aradığını, yardımcı olacağını söylediğini, sonra da evine geldiğini ileri sürdü. Ahmet B. evine geldiğinde çocukların diğer odada olduğunu belirten Moustafa, kendisine, 'Sen çok hoşuma gittin. Ben seninle evlenmek istiyorum' dediğini ileri sürdü. Moustafa, yaklaşık 1 saat oturan Ahmet B.'nin bir gün sonra da tekrar evine geldiğini ve 'Seninle birlikte olmak istiyorum' dediğini, bunun üzerine korktuğu için 'tamam' deyip, mutfaktaki kızının yanına gittiğini öne sürdü. Ahmet B.'nin da yaklaşık yarım saat oturduktan sonra evden ayrıldığını söyledi. Moustafa, Ahmet B.'nin 3 Şubat günü tekrar evine gelmesi üzerine, dışarda olan oğluna mesaj atıp, polis çağırmasını istediğini belirtti.BANA TUZAK KURULDUAhmet B.'nin Konya 2'nci Asliye Ceza Mahkamesi'nde yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz yargılanan Ahmet B., buradaki savunmasında kendisine komplo kurulduğunu ileri sürdü. Ahmet B., "Ben ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek onların ihtiyaçlarını tespit ederim. Yardıma muhtaç, savaş mağduru kişilerle elimden geldiğince ilgilenirim. Beni ararlar ve ihtiyaçları olduğunu söylediklerinde elimden geleni yaparım. Bana bu suçlamayı atan Marwa Attia Abdelrazek Moustafa da bana gelerek yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de neye ihtiyacı olduğunu belirlemek üzere evine gittim. Beni çağıran kendisidir, Sonradan öğrendim ki benim müdürlüğümü istemeyen bir dernek tarafından bana tuzak kurulmuş. O derneğe giden bazı yabancı uyruklu kişiler, dernek müdürünün benim hakkımda, 'ona tuzak kuracağım' diye konuştuklarını duymuşlar. Ben üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Ben birçok insanın evine gidip, yardımcı oldum. Marwa Attia Abdelrazek Moustafa'ya cinsel saldırıda bulunmadım" dedi. Hakimin neden sen gidiyorsun? sorusuna üzerine ise, "Telefonda çok duygusal konuşuyorlar. Bazen ağlıyorlar. Ben de üzülüp bizzat evlerine kendim giderek, ihtiyaçlarını tespit ediyorum" diye konuştu.TELEFONUNA SÜREKLİ MESAJ GELİYORDUAhmet B.'nin yanında 3 yıl görev yaptığını belirten polis memuru M.A. ise, "Ahmet Beyin telefonuna sürekli mesaj geliyordu. Gözaltına alındığı gün, eşyaları arabaya taşırken bize İçişleri Bakanının Konya'da bir programa geldiğini, o nedenle aceleme etmemizi söyledi. Arabadayken yine mesaj geldi. Hareket edeceğimiz zaman bize kendisini arabadan indirmemizi söyledi. İhtiyaç sahibi yabancı uyruklu birisinin yardımcı olacağını, daha sonra bizim yanımıza geleceğini söyledi. Ben Mısırlı kadını kurumda çıkardığı taşkınlık dolayısıyla tanıyorum. Ahmet Bey uzun süre gelmeyince böyle bir olay olduğunu, kendisinin karakoldu ifade verdiğini öğrendik" dedi.Duruşmada dinlenen Suriyeli kadın tanıklar da Ahmet B.'nin kendilerinin de evlerine birçok kez geldiğini, var olan ihtiyaçlarının tespit edip, kendilerine yardımcı olduklarını söyledi.Dava ertelendi.

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