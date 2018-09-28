'Cinsel istismar' sanığı tarikat şeyhinin avukatından 'yaş' savunması (Tekrar)

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da, 5 erkek müridine 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan tarikat şeyhi S.I.'nın (65), 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. 70 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan S.I.'nın avukatı Yiğit Ç., savunmasında, "Müvekkilimin yaşı nazara alındığında, müştekilerin beyanlarının asılsız ve çelişkili olduğu görülecektir" dedi.

Başbakanlık İletişim Merkezi'ne bu yılın başlarında şikayette bulunan bir kişi, sohbetlerine katıldığı tarikatın kendisini 'sözde halife' diye tanıtan şeyhinin erkek müritlerine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.I., 2008 ve 2017 yılları arasında 17 ve 22 yaşları arasındaki 5 erkek müridine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. 70 yıla kadar hapsi istenen S.I.'nın yargılanmasına 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Bazı mağdurlara birden fazla cinsel istismar olması nedeniyle, sanık hakkında talep edilen cezanın da suç oranına göre artırılması talep edildi.

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu yargılanan S.I. ve avukatı katıldı. Duruşmada söz alan S.I.'nın avukatı Yiğit Ç., müvekkilinin yaşının dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Müvekkilimin yaşı nazara alındığında, müştekilerin beyanlarının asılsız ve çelişkili olduğu görülecektir" dedi. S.I.'nın sahibi olduğu züccaciye mağazasında cinsel istismar olayı iddialarının da asılsız olduğunu ileri süren Yiğit Ç., iş yerinin fotoğraflarını mahkemeye sunarak, şöyle dedi:

"Dükkanda cinsel ilişki olduğu iddiaları da bize göre doğru değildir. Dükkanın resimlerini ibraz ediyoruz. Bu konuda dükkan komşuları da tanık olarak dinlenebilir. Dükkanın içinin dışarıdan rahatlıkla görüleceği fotoğraflardan anlaşılacaktır. Müvekkilimin üzerine atılı suç vasfının değişme ihtimali yüksektir. Tahliyesini talep ediyoruz."

Mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delilleri, sanığın üzerine atılan suçun 'katalog' suçlardan olması ve hakkında hükmedilmesi beklenilen ceza miktarını da göz önünde bulundurarak S.I.'nın tahliye talebini reddetti.

Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

FOTOĞRAFLI