Cinsel istismar sanığı öğretmene 'iyi hal' indirimi ile 23 yıl hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da 10 yaşındaki kız öğrencisine 5 ay boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen İngilizce öğretmeni Kadir A.. duruşmalardaki olumlu tavır ve davranışları nedeniyle indirim uygulanarak 23 yıl 5 ay 7 gün hapse mahkum edildi.

Olay, Ekim 2017- Şubat 2018 tarihleri arasında, belediyeye ait eğitim kurumunda yaşandı. Aksu İlkokulu 4'üncü sınıfına giden E.S.G., bazı derslerin kurslarını almak için gittiği eğitim kurumunda, iddiaya göre İngilizce öğretmeni Kadir A. tarafından taciz edildi. Kendisiyle birlikte 3 arkadaşı da taciz edilen E.S.G., 5 ay sonra durumu diğer öğretmen ve arkadaşlarıyla paylaştı.

Ailenin şikayetçi olması üzerine Çocuk İzleme Merkezi Bürosu'nda yaşananları anlatan E.S.G., öğretmeninin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu ve kendisini birkaç kez dudağından öptüğünü söyledi. E.S.G, ifadesinin son kısmında öğretmeninin ilk dokunuşundan sonra kendisine 'Eğer bunu annene ve babana anlatırsan belki annen olmaz' diyerek korkuttuğunu, bu nedenle sanığın diğer eylemlerine ses çıkartmadığını sözlerine ekledi. Ailenin olayı yargıya taşımasının ardından Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yapılan duruşmalarda tanık olarak dinlenen E.S.G.'nin 3 arkadaşı da sanığın eylemlerini doğruladı.

Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şeran, davanın bugün görülen 4'üncü duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Sanığın aynı merkeze giden 3 kız öğrenciye yönelik olarak da eylemlerde bulunduğunu ve 1, 4 ve 6'ncı ağır ceza mahkemelerinde yargılandığını belirten savcı, Kadir A. hakkında Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nden mahkumiyet kararı çıktığını hatırlattı.

E.S.G'nin samimi beyanı, sanığın hayatın olağan akışına aykırı savunmaları ve özellikle tanıklardan G.A., D.K. ve T.A.E.'nin mağdurun beyanlarını doğrulayan ifadeleri doğrultusunda Kadir A.'nın üzerine atılı 'cinsel istismar suçu'nu işlediği yönünde şüphe bulunmadığının altını çizen savcı, sanığın TCK'nın belirtilen maddeleri gereğince cezalandırılmasını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kadir A.'nın 12 yaşından küçük çocuğa karşı 'Çocuğun cinsel istismar suçu'nu işlediğine karar vererek 10 yıl hapis cezası verdi. Heyet, sanığın eylemini eğitici ve öğreticisi olduğu öğrencisine karşı gerçekleştirdiğinden cezayı yarı oranında artırarak 15 yıla çıkardı. Mahkeme, sanığın eylemini 15 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı tehdit ile gerçekleştirmesinden dolayı cezayı yine yarı oranında artırarak 22 yıl 6 aya yükseltti. Sanığın eylemini aynı mağdura karşı değişik zamanlarda birden fazla kez tekrarladığından cezayı 4'te 1 oranında artıran mahkeme heyeti, cezayı 27 yıl 13 ay 15 güne çıkardı. Sanığın yargılama sürecindeki olumlu tavır ve davranışlarını takdiri indirim nedeni kabul eden heyet, Kadir A.'yı 23 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.