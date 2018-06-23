Cinsel istismar sanığı eskrim antrenörüne 65 yıl hapis cezası

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 6 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan eskrim antrenörü Tarık İ., toplam 65 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

Alanya'da milli eskrim antrenörlüğü yapan Tarık İ., 2011- 2017 döneminde ortaöğretim ve lise seviyesindeki 6 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla geçen yıl gözaltına alındı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Tarık İ., Antalya Barosu Alanya Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu'na üye avukatların itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak, tutuklandı.

BİR DOSYADAN BERAAT, 5'İNDEN HAPİS

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasında Tarık İ. son kez hakim karşısına çıktı. Yaklaşık 6 saat süren duruşmada mahkeme heyeti 6 dosyayı tek tek karara bağladı. Tarık İ. dosyalardan birinden beraat ederken, diğer 5 çocuğa yönelik cinsel istismar suçlamasıyla toplam 65 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

'KARAR BİZ HUKUKÇULARI MEMNUN ETMİŞTİR'

Davaya müdahil olarak katılan Antalya Barosu Alanya Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu avukatları Müge Gezginci, Halime Şenli, Nida Ocak Doğan ve Aysun Tok mahkeme kararıyla ilgili açıklama yaptı. Adaletin yerini bulduğunu belirten avukatların açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Anayasaya ve ülkemiz tarafından kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre çocukları korumak devletin yükümlülüğü altındadır. Çocuklarını koruyamayan bir devletin güvenilirliğinden bahsetmek mümkün değildir. Devlet mağdur çocukları terk etmemeli, yeni mağdurların ortaya çıkmasını engellemelidir. Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'nin davanın soruşturma süresinde gösterdiği titiz çalışma ve mahkeme heyetinin dikkatli ve duyarlı değerlendirmesiyle mahkemenin verdiği karar biz hukukçuları memnun etmiştir. Ancak başka vakaların yaşanmaması için de önlemler alınmalıdır. Yetkililerin, kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışan vatandaşların; kadına karşı şiddet, istismar ve çocuk istismarıyla ilgili çok daha bilinçli olmalarını sağlamak amacıyla eğitim almaları gerekmektedir. Bizler Antalya Barosu Alanya Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu olarak; Alanya'nın özellikle son yıllarda sürekli kadına karşı şiddet, istismar ve çocuk tacizleriyle anılmasından son derece rahatsız olduğumuzu ve bu nedenle yetkilileri göreve ve duyarlı olmaya davet ettiğimizi basına ve kamuoyuna bildiririz."

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