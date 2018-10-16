Çine'de yanan otomobilde bulunan cesetle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

AYDIN'ın Çine ilçesinde Muharrem Özcan'a (22) ait otomobil, geçen 13 Ekim'de arazide yanmış bulundu. Otomobildeki erkek cesedinin bir haftadır evine uğramadığı öğrenilen Özcan'a ait olduğu üzerinde durulup, DNA testi yapılırken, jandarma ve polisin ortak çalışması sonucu şüpheli 3 arkadaşı gözaltına alındı.

13 Ekim Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında jandarmayı arayan vatandaşlar, Çine'nin kırsal Karakollar Mahallesi yakınlarındaki bir arazide yanmış bir otomobil olduğunu bildirdi. Olay yerine giden jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, 09 LS 388 plakalı otomobilin içerisinde yanmış bir erkek cesedi bulunduğu tespit edildi. Jandarma, plakadan otomobilin kırsal Kırkışık Mahallesi'nden çiftçi Muharrem Özcan'a ait olduğunu tespit edip, ailesi ile irtibata geçti. Bekar olan Özcan'ın bir haftadır evine uğramadığı öğrenildi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, Özcan'a ait olduğu sanılan ceset otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Cesedin Özcan'a ait olup olmadığını tespiti için ailesinden alınan kan ve doku örnekleri ile yapılan DNA testinin sonucu beklenirken, şüphelilerin yakalanması için jandarma ve polisin ortak çalışma başlattı.

Özcan'ın telefonda en son konuştuğu 3 arkadaşının, Evciler, Cumhuriyet ve Hamitabat mahallelerindeki evlerine dün gece operasyon düzenlendi. Ancak 3 şüpheli evde bulunamadı. Evde yapılan aramalarda bulunan, şüphelilere ait kıyafet ve bazı özel eşyalara incelenmek üzere el konulup, kriminal laboratuvara gönderildi. Daha sonra başka adreslere de operasyonlar yapan jandarma ve polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürerken, cep telefonu görüşmelerinin de detaylı şekilde incelenmesinin devam ettiği bildirildi.



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