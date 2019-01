Cinayetten 11 yıl 8 ay hapis cezası alan firari, yakalandı

SAMSUN'da, 5 yıl önce işlediği cinayetten dolayı hakkında 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Temel Can Ak (20), polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde gece saatlerinde devriye gezdikleri sırada, yolda davranışlarından şüphelendikleri 3 kişiyi sorgulamak istedi. Polis ekiplerini görünce koşmaya başlayan şüphelilerden biri, kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı. Farklı isimler söyleyerek kimliğini gizlemeye çalışan şüpheli, gözaltına alınıp, parmak izi sorgusu için emniyete götürüldü.

Yapılan aramada üzerinde bıçak ele geçirilen şüphelinin, hakkında 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Temel Can Ak olduğu tespit edildi. Ak'ın, 5 yıl önce, Bayram K.'yi (48) av tüfeği ile ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı mahkemece hapis cezasına çarptırıldığı, bu cezanın onanmasının ardından da teslim olmayarak kayıplara karıştığı belirtildi. Temel Can Ak, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



FOTOĞRAFLI

