Cinayet davasının seyrini değiştirecek görüntüler mahkemede

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da, kendisine uyuşturucu getiren Hasan Hüseyin Liman'ı oturduğu rezidansın önünde öldürdüğü iddiasıyla ömür boyu hapsi istenen Eren Ö.'nün (31) yargılanmasına devam edildi. Sanık avukatı, mahkemeye olay yerinden 500 metre uzaklıktaki özel okulun güvenlik kamerası kayıtlarını sundu. Görüntülerde, siyah giyimli kişinin, olaydan hemen sonra kaçtığı görülüyor.

Muratpaşa ilçesindeki olay, 12 Haziran 2016 tarihinde, gece yarısı meydana geldi. 112'yi arayan kişi, rezidansın önünde yaralı bulunduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Hasan Hüseyin Liman olduğunu belirlediği kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Aramanın, Liman'ın cep telefonundan yapıldığı belirlendi. İnceleme başlatan polis, Liman'ın rezidansta oturan emlakçı Eren Ö.'nün yanına geldiğini tespit etti. Olaydan yaklaşık 1 yıl sonra Ankara'da gözaltına alınan Eren Ö. tutuklanırken, cinayet sonrası birlikte tatile çıktığı sevgilisi Çiğdem Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

UYUŞTURUCUDAN BORCU VARMIŞ

Tutuklu sanık Eren Ö.'nün yargılanmasına, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya sanıkların yanı sıra Hasan Hüseyin Liman'ın yakınları katıldı. Hakkında ömür boyu hapis cezası istenen Eren Ö., cinayetle ilgisi olmadığını savundu. Olay günü kız arkadaşıyla tatile çıkmak için sözleştiğini öne süren Eren Ö., kendisine uyuşturucu madde getirmesi için Hasan Hüseyin Liman'ı telefonla aradığını kaydetti. Liman'a, daha önce aldığı uyuşturucu nedeniyle 1700 lira borcu olduğunu dile getiren Eren Ö., "Her zaman olduğu gibi oturduğum rezidansta buluşacaktık. Eve geldikten 3- 5 dakika sonra dışarıdan silah sesi geldi. Aşağıya indiğimde Hasan Hüseyin Liman'ı yerde inlerken gördüm. Telefonum yanımda değildi. Maktulün telefonundan 112'yi arayıp olayı haber verdim. Daha sonra kız arkadaşımı evinden alıp planladığım gibi birlikte Adrasan'a tatile gittim" dedi.

GÖRÜNTÜLER MAHKEMEDE

Eren Ö.'nün avukatı Orhan Patat ise mahkeme heyetine delil sundu. Olayın meydana geldiği bölgedeki özel okulun kamera kayıtlarına polisin el koyduğunu; ancak bunların dosyaya konulmadığını öne süren avukat Patat, şunları söyledi:

"Mahkeme isteyince bu görüntüler 1 yıl sonra dosyaya girdi. Görüntüleri inceleyen bilirkişi raporunda da belirtildiği gibi, olayın yaşandığı sitenin 500 metre ilerisindeki özel okulun kamera açısına bir kişi takılıyor. Siyah giyimli olan bu şahıs, saat 00.47.16'da kaçarken görülüyor. Oysa ki Eren 112 Acil Çağrı Merkezi'ni saat 00.48'de aramıştır. Bu da gösteriyor ki aradaki mesafeyi de göz ününde bulunduracak olursak Eren 45 saniye sonra maktulün telefonundan, 112 acil servisi arıyor. Bu görüntüler ortada yokken Eren ifadesinde, silah sesini duyup aşağı indiğini, maktulün diz üstü yere kapandığını, yönünün ise site dışına doğru olduğunu söyledi. Ayrıca, Eren maktulün yönünü kendisinin çevirdiğini belirtmişti. Bu görüntüler de Eren'in savunmasını destekler mahiyette, dışarıdan ateş edildiğini gösteriyor. Eren'in olay yerinden kaçış sebebi de maktulü vuran kişinin kendisini de vurmasından endişe etmesidir."

Avukat Orhan Patat, Eren Ö.'nün borçtan kurtulmak için maktulü öldürdüğü yönündeki iddiaların asılsız olduğunu savundu. Patat, "Borç miktarı 1500- 2 bin TL'dir. Bunu da tanık beyanları ile kanıtladık. Bu rakam da adam öldürmeye değecek bir borç değildir" dedi.

Mahkemede dinlenilen tanığın, olaydan sonra M.S.T. adlı kişiyi belinde silahla gördüğünü beyan ettiğini hatırlatan avukat Patat, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Bütün bu hususlar, bu cinayetin failinin Eren Ö. olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Eren'in korkup olay yerinden kaçması nedeniyle şüpheli duruma düşmüş olduğu aşikardır. Müvekkilim üniversiteyi kazanmış ve kayıt yaptırmıştır. Biz müvekkilimizin suçsuz olduğuna inanıyoruz. Adli kontrolle tahliyesini talep ediyoruz."

Mahkeme heyeti, Eren Ö.'nün tutukluluğun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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