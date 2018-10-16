Çiftlik sahibi ile Afgan işçiyi, ağabey öldürmüş (2)

TUTUKLANDI

Konya'nın Karapınar ilçesinde, cansız bedenleri bulunan çiftlik sahibi Necip Sayan (46) ile Afganistan uyruklu çalışanı Muhammed Nebi Nasır’ı (18) öldürdüğü belirlenen, Sayan’ın ağabeyi Ali Sayan (51) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öldürülen Necip Sayan ile Muhammed Nebi Nasır ise Karapınar ilçesinde toprağa verildi.