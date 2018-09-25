CHP'li Şevkin, Adana'da 18 yıldaki intiharlar için önerge verdi

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, kentte son 18 yılda 450'i kadın toplam 1458 kişinin intihar etmesinin nedenlerinin araştırılması için önerge verdi.

CHP'li Müzeyyen Şevkin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) milletvekili arkadaşlarının da imzasıyla Adana'daki intiharlarla ilgili araştırma önergesi sundu. Müzeyyen Şevkin, "İnsanları intihara sürükleyen en önemli nedenin 'hastalık' ve 'geçim zorluğu' olduğu anlaşılmıştır. İntihar yöntemi olarak da en çok 'iple asma' ve 'ateşli silah' tercih edilmiştir. En fazla intihar vakası, 25-29 ile 50-54 yaş gruplarında yaşanmış, Adana'da intiharın en fazla olduğu yıl ise 121 kişiyle 2014 olmuştur. Bu tarihi 116 vakayla da 2010 yılı takip etmiştir" dedi.

'OLDUKÇA DÜŞÜNDÜRÜCÜ'

Adana'da geride kalan son 18 yıllık zaman diliminde başta hastalık olmak üzere, işsizlikten kaynaklı geçim sıkıntısı ve aile içi geçimsizlik gibi nedenlerle 1458 kişinin intihar etmesinin oldukça düşündürücü olduğuna dikkat çeken Şevkin, şunları kaydetti:

"Yaşamına son verenlerin 450'sinin kadın olması ise kadınların yönetimde, istihdamda ve karar mekanizmalarında daha çok var olması gerektiğini açıkça göstermektedir. İntihar edenlerin daha çok 25-29 yaş grubu gençlerden oluşması da Adana'daki işsizlik ve istihdam sorununa bir an önce çözüm bulunması gerektiğini ortaya koymaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü'nden edinilen verilere göre, Adana'da 2000 yılında 'kaba intihar hızı' 3,49 olarak ölçülürken, bu oran aradan geçen 18 yılda 4,48'e ulaşmıştır. Aynı dönemde 6'sı kadın olmak üzere toplam 20 kişi hayatına son verirken, intihar edenlerin sayısı 2017 yılında 101'e ulaşmıştır. Bunun 26'sı kadın, 75'i de erkektir. İntihar nedenlerinde ilk sırayı 'hastalık' durumu alırken, bunu da 'geçim zorluğu', 'aile içi geçimsizlik' ve 'istediği kişiyle evlenememe' gibi sorunlar takip etmektedir ancak nedeni bilinmeyen intihar vakaları da hâlâ sırrını korumaktadır. İntihar edenlerin yaş ortalamasına bakıldığında da ciddi bir sorun göze çarpmaktadır. Adana'da en çok intihar vakasının 25-29 yaş grubundaki gençler arasında yaşanması, bunu 50-54 yaş grubu yetişkinlerle 35-39 yaş grubun takip etmesi, 20-24 ve 30-34 yaş grubundaki intihar vakalarının da 'ilk 5' arasında bulunması intihar eğiliminin gençler arasında oldukça yaygın olduğu gerçeğini gözler önüne sermektedir. Adana'da son yıllarda yaşanan intihar vakalarına neden olan gerçeklerin ortaya çıkması gerekmektedir."



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