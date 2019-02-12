EDİRNE F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu bulunan E.K.'ye (34) kargoyla gelen paketteki siyah takım elbisenin iç cebine saklanmış flaş bellek ele geçirildi.
Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu bulunan E.K.'ye kargoyla gelen paketi açan görevliler, siyah takım elbisenin sol iç cebine saklamış bir flaş bellek buldu. Flaş belleğe el konulurken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Cezaevindeki FETÖ şüphelisine gelen kargodan flaş bellek çıktı
EDİRNE F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu bulunan E.K.'ye (34) kargoyla gelen paketteki siyah takım elbisenin iç cebine saklanmış flaş bellek ele geçirildi. Edirne F Tipi Ceza İnfaz...
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