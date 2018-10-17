Cezaevi firarisi Kapaklı'da yakalandı

CEZAEVİ firarisi İ.G., Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı. Hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 16 yıl 2 ay hapis cezası olduğu belirlenen İ.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, hakkında kesinleşmiş 16 yıl 2 ay hapis cezası bulunan İ.G.'nin Atatürk Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Savcılık talimatıyla eve baskın yapan polis ekipleri, 2011 yılından bu yana cezaevi firarisi olduğu belirlenen İ.G.'yi gözaltına aldı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Kapaklı İlçe emniyet Müdürlüğü'ne götürülen İ.G.'nin resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma, nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal, işyeri dokunulmazlığını ihlal gibi birçok suçtan kaydı olduğu tespit edildi. İfadesinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edilen İ.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tekirdağ Cezaevine konuldu.

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