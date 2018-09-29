Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu: 37 gözaltı

ADANA’nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik son 5 günde düzenlenen operasyonlarında 37 kişi gözaltına alındı.Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın talimatları doğrultusunda harekete geçen Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri istihbarat çalışmaları sonucunda 24- 28 Eylül tarihleri arasında önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi. Operasyonlarda 37 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 15 gram ağırlığında 16 fişek eroin, 90 gram ağırlığında 27 fişek esrar, 18 gram ağırlığında 12 fişek metamfetamin, uyuşturucu madde nitelikli 15 hap, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda kağıt, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 15 mermi, 4 ruhsatsız otomatik tüfek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 150 karton bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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