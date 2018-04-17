Çevreci çift cinayetinde beraat

ANTALYA'nın Finike ilçesinde çevreci Ali Ulvi- Aysin Büyüknohutçu çiftinin öldürülmesine ilişkin davada tutuksuz sanık Fatma Yamuç, cinayet suçundan beraat etti. Mahkeme, Yamuç hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçundan' suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

​Antalya’nın Finike İlçesi Alacadağ mevkiindeki taş ve mermer ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan Ali Ulvi (61) ve aynı yaştaki eşi Aysin Büyüknohutçu, 9 Mayıs 2017 günü Kızılcık Yaylası'ndaki dağ evlerinde öldürüldü. Cinayetle ilgili katil zanlısı Ali Yamuç ve bir hafta sonra da eşi Fatma Yamuç tutuklandı. Bir süre önce katil zanlısı Ali Yamuç cezaevinde intihar etti. Cinayet davasının geçen ay yapılan ikinci duruşmasında ise Ali Yamuç’un tutuklu eşi Fatma Yamuç, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

YAMUÇ'A BERAAT

Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen üçüncü duruşmaya tutuksuz sanık Fatma Yamuç ile taraf avukatları katıldı. Son sözü sorulan Fatma Yamuç, "Benim tek suçum, eşimin böyle bir olaya karışmış olmasıdır. Mahkemeye bildiğim her şeyi anlattım. Bu olayla ilgili herhangi bir suçum yoktur, beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı. Fatma Yamuç, 'kasten öldürme' ve 'birden fazla kişiye karşı gece vakti konutta silahla yağma' suçundan beraat etti. Fatma Yamuç hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçundan' savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Mahkeme ayrıca, görgü tanıklarının, Ali Yamuç'un cinayetlerden önce maden ocağı sahibi olduğu iddia edilen kişiye ait siyah ciple dolaştığı ve bu kişiyle görüştüğü, bundan dolayı olayda azmettirilmiş olabileceğine yönelik ifadeleri üzerine, adı geçen kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.



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