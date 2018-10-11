BURSA'nın Yenişehir ilçesinde Bülent Beytor (41), dallarını budamak için çıktığı ceviz ağacından düşerek yaralandı.

Çakıllı Mahallesi'nde oturan Bülent Beytor, budama yapmak için bahçesinde bulunan ceviz ağacına çıktı. Beytor, üzerinde bulunduğu dalın kırılması sonucu yaklaşık 6 metre yükseklikten yere düştü. Ağır yaralanan Bülent Beytor, haber verilmesiyle gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesinin ardından, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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